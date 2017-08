Governo emite nota de pesar pela morte de Pedro Pedrossian

Saiba Mais FALECIMENTO Falece o ex-governador Pedro Pedrossian

Morreu na madrugada desta terça-feira, 22, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, aos 89 anos, em Campo Grande.

Ele era engenheiro civil e nasceu no dia 13 de agosto de 1928, em Miranda.

O governador Reinaldo Azambuja emitiu uma nota sobre a morte do ex-governador.

Nota de pesar

É com profundo pesar que registramos o falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian ocorrido na madrugada desta terça-feira, 22 de agosto de 2017.

Com perfil arrojado, Pedrossian exerceu com competência o cargo por três vezes. Em outubro de 1965 elegeu-se governador do estado de Mato Grosso, antes da divisão, para o período de 1966 a 1971.

Em 7 de novembro de 1980, renunciou ao mandato de senador para assumir o cargo de governador de Mato Grosso Sul, nomeado pelo ex-presidente João Batista de Figueiredo.

Em 15 de março de 1991 assumiu novamente o cargo de governador sul-mato-grossense — eleito em pleito direto ocorrido em 1990. Permaneceu no posto até 1º de janeiro de 1995.

Sua trajetória foi marcada pela busca incessante da transformação, com administrações voltadas para execução de grandes projetos estruturais, rasgando estradas e, ao mesmo tempo, edificando obras que romperam o tempo e integram hoje patrimônio do povo sul-mato-grossense.

Reinaldo Azambuja

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

