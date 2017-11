Governo do Estado emite Nota de pesar por falecimento de Ruiter

O Governo do Estado lamenta, com profundo pesar, a morte do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, ocorrida na madrugada desta quarta-feira, 1º de novembro. Ruiter Cunha, que tinha 53 anos, também era servidor de carreira do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) de Mato Grosso do Sul.

Que ao seu legado de dedicação nas ações em defesa da cidade fortaleçam a caminhada cotidiana de sua família e do povo corumbaense.

Reinaldo Azambuja

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul