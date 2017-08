Nota à imprensa

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, determinou à Procuradoria Geral do Estado (PGEMS) e à Controladoria Geral do Estado (CGEMS) rigoroso acompanhamento da Operação Antivirus, deflagrada hoje (29.8) pelo Ministério Público Estadual (MPMS). O governador recebeu as primeiras informações sobre o caso ainda em São Paulo, onde cumpre agenda oficial desde a data de ontem. O governador manifestou apoio às investigações e aguarda esclarecimentos dos órgãos de controle para definir as medidas legais cabíveis no âmbito da Administração Pública.

Subsecretaria de Comunicação

Campo Grande, MS, 29 de agosto de 2017

