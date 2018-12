Nós precisamos do muro e de segurança na fronteira, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, veiculou um vídeo em sua conta no Twitter nesta quinta-feira, no qual ele faz uma defesa da construção de um muro na fronteira entre o país e o México. "Nós precisamos do muro e precisamos de segurança na fronteira", argumentou Trump.

O vídeo traz antigas declarações de políticos do Partido Democrata favoráveis à proteção fronteiriça, como críticas do então senador Barack Obama, antes de ser eleito presidente, dizendo que não era possível a entrada indiscriminada de imigrantes ilegais, e uma fala da ex-secretária de Estado Hillary Clinton dizendo que votou a favor de barreiras fronteiriças quando senadora. Segundo Trump, essa pauta é também dos democratas, mas agora por causa dele a oposição se nega a apoiá-la.

"Temos feito um trabalho fantástico com o que temos", afirmou Trump, argumentando que seria possível fazer um trabalho "quase perfeito" na proteção fronteiriça, caso o muro seja construído.