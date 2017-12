Nos EUA, Trump critica rival democrata de republicano acusado de assédio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta segunda-feira para criticar a candidatura de Doug Jones, o nome democrata na disputa por uma vaga no Senado americano pelo Alabama. Jones enfrenta na disputa o republicano Roy Moore, que tem sido alvo de denúncias de abuso sexuais por várias mulheres.

Em meio às acusações contra Moore, lideranças republicanas pediram que ele se retirasse da disputa. Recentemente, Trump disse sobre que "Roy Moore nega" as acusações de abuso. "Isso é tudo que posso dizer. Ele nega", comentou o presidente americano.

"Colocar o fantoche liberal Jones de Pelosi/Schumer no posto pelo Alabama prejudicaria nossa grande agenda republicana de menos impostos, dureza contra o crime, força com militares e fronteiras e muito mais", afirmou Trump hoje no Twitter. Em sua mensagem, ele se referiu à líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e ao líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer.