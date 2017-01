Nos EUA, Trump anuncia David Shulkin como secretário para Assuntos de Veteranos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apontou o médico David Shulkin para comandar o Departamento de Assuntos de Veteranos do próximo governo. A indicação foi feita durante a entrevista coletiva de Trump, a primeira dada por ele após vencer a corrida presidencial.

Shulkin atualmente é diretor do sistema de saúde dos veteranos e tem uma longa experiência no setor privado de cuidados de saúde, mas não é um veterano militar. Ele será o primeiro a estar no comando do órgão a não ser um veterano militar. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários