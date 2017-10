Nos EUA, número de mortos durante ataque em Las Vegas sobe para ao menos 50

O número de mortos por um ataque na noite de domingo em Las Vegas subiu a pelo menos 50 nesta segunda-feira, segundo autoridades, com mais de 200 pessoas feridas. O episódio ocorreu quando dezenas de milhares de pessoas viam um show em um festival de música, no pior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos.

A estrela da música country Jason Aldean fazia um show na noite de domingo no encerramento de um festival de três dias, quando um homem armado abriu fogo a partir do 32º andar do Hotel Mandalay Bay e Casino. Agentes usaram explosivos para entrar no quarto onde ele estava, segundo autoridades. O homem armado morreu no local e foi identificado pelo xerife Joseph Lombardo como Stephen Paddock, de 64 anos. Ainda não se sabe a suposta motivação do episódio.

Aldean estava no meio de uma canção quando os disparos começaram. O artista interrompeu a canção e a multidão inicialmente tinha dúvidas sobre o que ocorria. Houve uma pausa do atirador e então uma nova série de tiros nas pessoas.

Milhares de pessoas fugiram em meio aos tiros. A polícia fechou o movimentado Las Vegas Boulevard e muitas autoridades estaduais e federais seguiram para o local, além de dezenas de ambulâncias. Fonte: Associated Press.

