Nos EUA, Hope Hicks é nomeada diretora de comunicações da Casa Branca

A governo dos Estados Unidos informou que Hope Hicks foi nomeada diretora de comunicações da Casa Branca. Uma aliada de longa data do presidente Donald Trump, Hicks atuou como principal porta-voz dele na campanha.

A funcionária vinha ocupando o posto de diretora interina de comunicações nas últimas semanas. Nesta terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que ela foi efetivada no posto.

Hicks, de 28 anos, é a terceira pessoa a ocupar o posto nos quase oito meses do governo Trump. O antecessor dela, o investidor Anthony Scaramucci, ficou no posto menos de duas semanas, mas foi demitido após fazer duras críticas contra dois então membros da equipe do governo. Fonte: Associated Press.

