Nos EUA, homem é condenado à morte pelo homicídio de 9 em ataque racista de 2015

Um júri federal sentenciou Dylann Roof pelo homicídio de nove negros em uma igreja em Charleston, na Carolina do Sul, em um ataque com motivação racial ocorrido em 2015. Roof, que é branco, poderia pegar prisão perpétua ou pena de morte pelo crime de 17 de junho de 2015.

O Departamento de Justiça afirmou que se trata da primeira pessoa a pegar pena de morte por crimes de ódio na esfera judicial federal nos Estados Unidos. O júri chegou à decisão após cerca de três horas de deliberações.

Roof havia sido condenado no mês passado em todos os 33 quesitos federais apresentados contra ele. Durante a sentença, ele atuou como seu próprio representante e disse aos jurados que não tinha nenhuma doença mental. Ele não disse ter se arrependido nem pediu que o júri poupasse sua vida. Roof havia afirmado a agentes do FBI que desejava a volta da segregação ou talvez começar uma guerra racial com as mortes. Fonte: Associated Press.

