Nos Diálogos de Inovação, doutor em Design reforça relação tecnologia e ambiente urbano

O conceito de cidades inteligentes foi o tema que pautou o segundo encontro dos “Diálogos de Inovação”, realizado pela Fiems e pelo Senai, nesta sexta-feira (06/10), na Escola Senai da Construção, o doutor em Design e Arquitetura pela USP (Universidade de São Paulo), Caio Adorno Vassão. O evento tem como objetivo de inspirar e mobilizar empresários, empreendedores e a sociedade para pensar a indústria de Mato Grosso do Sul pelos próximos 20 anos.

Na avaliação de Caio Adorno Vassão, que pesquisa desde 1993 a relação entre tecnologia, ambiente urbano e cultura, o evento realizado pela Fiems e Senai é uma iniciativa crucial para desenvolver o ecossistema de inovação. “O encontro foi muito rico, uma oportunidade de interagir com muita gente, tínhamos mais de 400 pessoas online, mandando perguntas. Isso é uma forma de plantar sementes novas num ecossistema que já existe”, afirmou.

Ele ainda ressaltou que a ideia de uma cidade digital, ou cidade distribuída, que funcione em rede, não é só possível como é inevitável, já está acontecendo e a perspectiva da indústria que não considerar isso é terrível. “A tendência é ela não existir no futuro. Se a indústria do presente não participar já do ecossistema de inovação, a tendência é de desaparecer no futuro. A organização do ecossistema de inovação não é só local, é global, e se localmente não acontece a inovação, ela vem de fora, ela soterra quem não estiver alinhado com isso”, completou.

O vice-presidente regional da Fiems, Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, elogiou a iniciativa de debater com os empresários temas tão importantes. “O desempenho das indústrias nas cidades depende muito do desempenho da cidade como cidade inteligente, organizada, oferecendo condições para essa indústria. Sem dúvida nenhuma o evento é mais um passo importante que a Fiems vem dando nesse rumo de participar e se envolver, contribuindo para o desenvolvimento industrial no Estado”, declarou o empresário, que representou o presidente Sérgio Longen no evento.

Para o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, o encontro contou com um debate riquíssimo. “Entendo que a cada encontro vamos conseguindo evoluir nas ideias para traçar uma linha de direcionadores que possam favorecer o desenvolvimento da indústria a médio e longo prazo. Nosso propósito, por meio das discussões, é convergir com um painel único onde teremos direcionadores para o desenvolvimento da indústria no Estado”, salientou.

Anfitrião do evento, o presidente do Sinduscon-MS (Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul), Amarildo Miranda Melo, destacou a vanguarda da Fiems e do Senai no sentido de mostrar à sociedade a necessidade de inovação. “Uma cidade não pode ter apenas tecnologia e bons serviços, mas que esses serviços estejam integrados e que as pessoas façam uso deles. Cidades Inteligentes é o tema do futuro, mas que já é real hoje e precisamos nos preparar para esses avanços”, comentou.

Repercussão

O diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Jacinto Alves, elogiou a iniciativa de debater junto a empresários o futuro da indústria. “São temas extremamente interessantes e, para esse segundo encontro, o palestrante nos trouxe muita informação, proporcionando um debate muito rico entre os empresários, para que a partir daí, possamos traçar a indústria que queremos para os próximos 20 anos”, declarou.

O presidente da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul), Roberto Holanda Filho, reforçou que o Senai é um exemplo de atuação em prol da sociedade e, com os “Diálogos de Inovação, abre uma nova frente. “Trazer um tema tão interessante como Cidades Inteligentes para ser debatido com empresários é sensacional, é o futuro e vemos isso com a questão do 5G, em que a internet das coisas vira realidade. É uma revolução na nossa vida, no trabalho, na saúde, no transporte, no diálogo, enfim, em tudo. E se não estivermos preparados para isso, vamos dançar”, ressaltou.

Para a empresária Cláudia Pinedo Zottos Volpini, o encontro proporcionou uma reflexão muito rica para todos os presentes. “A Fiems e o Senai estão de parabéns por esse evento e também pela escolha do palestrante, que apresentou de forma muito clara o que são cidades inteligentes. Agora precisamos refletir e estudar para colocarmos em prática”, disse.

Já o diretor da Plaenge, Edison Holzmann, comentou que o encontro foi bastante produtivo. “Um palestrante com muito conhecimento, que permitiu à plateia várias reflexões. Por ser um tema com o qual eu lido no meu trabalho, tive vários insights para a nossa atividade de incorporadora, principalmente aqui em Campo Grande, que ainda não é inteligente, mas vamos caminhar para isso inevitavelmente”, completou.

Facilitação gráfica

Como parte da proposta de apresentar um formato inovador, o projeto “Diálogos de Inovação” ainda contou com facilitação gráfica, uma metodologia que traduz o conteúdo exposto pelo palestrante em imagens e palavras-chaves. Essa é uma metodologia muito comum nos Estados Unidos desde a década de 70 e busca aumentar a absorção do conteúdo.

Segundo o artista visual Paulo Galharte, o objetivo é fazer com que o público absorva melhor o conteúdo. “Há pessoas que são mais visuais do que auditivas. Unindo os dois, aumenta a absorção do conteúdo”, explicou, completando que se tivesse alguém de outro público conseguiria assimilar melhor o conteúdo.

Veja Também

Comentários