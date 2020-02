Nomeados novos membros do Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas de MS

Campo Grande (MS) – Para um período que se estende até 2021, os novos membros do Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas de Mato Grosso do Sul (Cerma/MS) foram nomeados via Diário Oficial do Estado (DOE/MS) publicado nesta quinta-feira (20.02). O decreto “P” N. 168, vem assinado pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

O Comitê, que é ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), tem em sua composição representantes governamentais e não governamentais. Dentre os governamentais constam representantes de órgãos como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e da Assembleia Legislativa. Na parcela não governamental estão entidades como a Cruz Vermelha Brasileira, Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM) e a Associação Haitiana Brasileira (Ashabra).

O Cerma/MS possui Secretaria Executiva e está localizado na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (CAORC), situada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 713, Centro. Telefone: 3382 – 8702. E-mail: cerma.ms@gmail.com.

Confira a relação completa dos nomeados:

REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1 – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Titular: Vânia de Souza Almeida

Suplente: Silvia Regina Nakamatsu

2 – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Titular: Ana Lúcia Franco

Suplente: Fernando Ayres Pesqueira

3 – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Titular: Márcio Cristiano Paroba

Suplente: Glória Setsuko Suzuki

4 – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Titular: Lucinda Pedrosa do Rosário

Suplente: Karine Cavalcante da Costa

5 – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Titular: Joaquim Soares de Oliveira Neto

Suplente: Luciano Morais Agi

6 – Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Titular: José Almi Pereira Moura

Suplente: Pedro Cesar Kemp Gonçalves

7 – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Titular: Hermes Moreira Junior

Suplente: Matheus de Carvalho Hernandez

8 – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Titular: César Augusto Silva da Silva

Suplente: Ana Paula Martins Amaral

9 – Defensoria Pública Geral da União (DPGU)

Titular: Daniele de Souza Osório

Suplente: Andressa Santana Arce

10 – Delegacia Regional Executiva (DREX/SR/PF/MS)

Titular: Flávia Renata Matos Michel

Suplente: Luciana Alves Nepomuceno

11 – Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE/MS)

Titular: Francisco Neves Junior

Suplente: Ana Cristina Carneiro Dias

12 – Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT/MS)

Titular: Jeferson Pereira

Suplente: Jonas Ratier Moreno

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

1 – Associação Haitiana Brasileira (Ashabra)

Titular: Wadner Absalon

Suplente: Maria Aparecida Vianna

2 – Conselho Regional de Serviço Social (Cress 21ª Região/MS)

Titular: Francisca Bezerra de Souza

Suplente: Giany da Conceição Costa

3 – Cruz Vermelha Brasileira – Filial em Mato Grosso do Sul

Titular: Maísa Nunes Rodrigues

Suplente: Ádria Saviano Fabrício da Silva

4 – Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM)

Titular: Rosane Costa Rosa

Suplente: Marisa Ferreira Neves Zephyr

5 – Universidade Católica Dom Bosco – Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local (UCDB)

Titular: Heitor Romero Marques

Suplente: Arlinda Cantero Dorsa

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Deutsche Welle (DW)- agência pública alemã