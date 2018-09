Nome de indicado para Suprema Corte dos EUA passa por comissão

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Suprema Corte do país, o juiz Brett Kavanaugh teve o nome aprovado hoje (28) pelo Comitê de Justiça do Senado. A aprovação é um passo muito importante para ter sua nomeação confirmada, apesar das três denúncias de assédio e abuso sexual.

Composto em sua maioria por membros do Partido Republicano, o mesmo de Trump, o comitê deu aval à indicação por um placar de 11 votos a favor e 10 contra. Com o cumprimento deste trâmite, a indicação de Kavanaugh seguirá agora para votação no plenário do Senado.



Ontem, uma das três mulheres que acusam Kavanaugh de abuso sexual, a professora de psicologia Christine Blasey-Ford, prestou depoimento no próprio Senado e confirmou ter sido atacada por ele há 36 anos, quando ela tinha 15 anos, e o agora magistrado, 17.



Na sessão de hoje, parlamentares do Partido Democrata acusaram os correligionários de Trump de ignorarem a suposta vítima e insistiram sobre a necessidade de o FBI investigar as denúncias. A líder da legenda no comitê, Dianne Feinstein, também criticou a postura desafiadora de Kavanaugh em seu pronunciamento de ontem no Senado.



“Nunca vi um nomeado para qualquer posição se comportar dessa maneira. O juiz Kavanaugh usou uma retórica tão politizada como meus companheiros republicanos. E, mais importante, partiu para a ofensiva”, enfatizou.

*Com informações da EFE