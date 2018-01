Noivas com véus e mantilhas aparecem na TV, mostrando que o refinamento clássico ainda é válido para os dias atuais, quando todos os estilos se mesclam e se confundem - Divulgação

Os anos 20 e 30 foram o auge da elegância na moda e a novela de época "O Tempo de Amar", das 18 horas na Rede Globo, trouxe de volta as imagens da sofisticação daqueles anos dourados.

Noivas com véus e mantilhas aparecem na TV, mostrando que o refinamento clássico ainda é válido para os dias atuais, quando todos os estilos se mesclam e se confundem.

O atelier de Madame Olly, há mais de 50 anos criando headpieces, chapéus, flores e grinaldas é fiel a esse estilo clássico, que nunca sai de moda. Com inspiração no folhetim o estilista Diaullas de Ná criou várias opções de véus, mantilhas e grinaldas, para as noivas que preferem a discrição e o refinamento da época. Um ensaio fotográfico em estúdio, utilizando manequins de vitrine, mostrou produções com um olhar para a época dourada da moda. O resultado são Noivas Vintage com uma pegada retrô, um novo viés para a moda dos casamentos de hoje.