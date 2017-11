No último sábado de novembro, criançada terá muita diversão no Sesc

Para participar, a criança precisa ter pelo menos seis anos de idade e estar acompanhada do responsável - Divulgação

No Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande, as atividades começam às 15 horas do sábado, 25, com oficina de arte inspirada no pintor e cineasta norte-americano Andy Warhol, que ficou conhecido pelas pinturas nas latas de sopa Campbell e sequência de retratos de Marilyn Monroe.



Para participar, a criança precisa ter pelo menos seis anos de idade e estar acompanhada do responsável. O material necessário para esta oficina é: 1 Caixa de tinta guache, pincel chato nº 04, pincel chato nº 12 e cola branca.



Às 16 horas tem contação de história com Kely Guavira e depois, às 17 horas, o Cineclubinho exibe “Abril e o mundo extraordinário”. A animação se passa na França, quando ainda em um estado atrasado de desenvolvimento, pessoas desaparecem misteriosamente sem que ninguém saiba por qual motivo. As coisas mudam quando os pais de Avril, dois cientistas, somem e a filha decide ir à procura deles.



Corumbá – No Sesc Corumbá, já tem Cine Clubinho na quinta-feira, 23, às 17 horas, com reprise às 18 horas do sábado.



Depois, às 19 horas, contação da historinha “A nuvem que choveu”, de Américo Calheiros. As crianças vão conhecer as aventuras de uma nuvem, do céu até a terra e o seu retorno à origem. É pura poesia embalada pela natureza.



Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms