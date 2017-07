No último dia 21 de julho foi sancionada lei que institui dia do auditor de controle externo

O importante reconhecimento vem para os auditores de controle externo de Mato Grosso do Sul, em forma da Lei n. 5.028, sancionada pelo Governo do Estado no último dia 21 de julho de 2017, e que inclui no Calendário de Eventos do Estado o Dia do Auditor de Controle Externo, instituído o dia 27 de abril pela Lei Estadual 3.945 de 04 de agosto de 2010. Vale lembrar que a lei entrou em vigor a partir desta segunda-feira (24/07).

A data escolhida, já corresponde ao dia dedicado aos auditores de controle externo no Brasil e consiste em um reconhecimento ao então Ministro da Fazenda de Floriano Peixoto (1893), Serzello Corrêa, que estabeleceu um marco histórico quanto ao compromisso do Tribunal de Contas da União com a defesa da moralidade da administração.

Ainda que seja pouco conhecida, trata-se de uma das mais importantes carreiras de Estado e seus profissionais são selecionados em concursos públicos rigorosos e muito disputados, que exigem formação multidisciplinar e domínio de disciplinas jurídicas, contábeis, econômicas e de administração pública, entre outras. O sistema de controle externo é indispensável ao estado Democrático de Direito, e o processo conduzido pelos auditores de controle externo é elemento essencial para o julgamento das contas, que consiste em uma das formas de aprimoramento da administração pública e fiscalização da moralidade e eficiência.

No Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o auditor de controle externo, é o servidor público que desempenha um papel de importante valor. Os 97 profissionais que atuam na Corte, além de fazerem o trabalho de fiscalização, análise e instrução de processos de controle externo, realizam auditorias e inspeções, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos; examinam recursos; analisam denúncias; convertem dados e informações em conhecimento; e redigem relatórios e instruções que subsidiam a atuação dos Relatores e Colegiados.

Entre uma das ações mais recentes desenvolvidas pelos auditores de controle externo do Tribunal de Contas está a criação do “Manual de Auditoria de Conformidade” apresentado no último dia 05 de julho. Elaborado por uma equipe especial de auditores, coordenada pela Diretoria de Gestão e Modernização do TCE-MS, o Manual foi desenvolvido a pedido do presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves.

No Manual desenvolvido pelos auditores de controle externo do TCE-MS, estão descritas desde as fases preliminares de levantamento de informações e planejamento, passando pela execução até a elaboração do relatório. Para a composição do documento foram incorporadas Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superiores (INTOSAI), Normas Brasileiras de Auditoria no Setor Público (NBASP), Normas de Auditoria Governamental (NAG), Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Foram incorporadas também as experiências de sucesso de outros Tribunais de Contas do País.

