No Twitter, Trump se explica sobre comentário acerca de acontecimentos na Suécia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou se explicar sobre comentários feitos acerca de acontecimentos na Suécia. "Minha declaração sobre o que estava acontecendo na Suécia era em referência a uma reportagem da Fox News sobre imigração na Suécia", tuitou o republicano.

"Observem o que aconteceu na noite de ontem na Suécia", disse Trump em um comício neste sábado, referindo-se a ataques terroristas na Europa.

As palavras do presidente causaram reações nas mídias sociais neste domingo, principalmente por parte dos suecos. O ex-ministro sueco das Relações Exteriores, Carl Bildt, escreveu em seu perfil no Twitter: "Suécia? Ataque terrorista? O que ele tem fumado?"

Alguns eventos ocorridos na sexta-feira, na Suécia, incluem um homem tratado por queimaduras graves, um aviso de avalanche e a uma perseguição pela polícia de um motorista bêbado. (Matheus Maderal, com informações da AP - matheus.maderal@estadao.com)

