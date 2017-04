No Twitter, Trump instiga China a "resolver problema" com Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje em sua conta no Twitter que explicou recentemente ao presidente da China, Xi Jinping, que um eventual acordo comercial de Pequim com Washington será "bem melhor para eles" se os chineses resolverem a questão da Coreia do Norte. No fim da semana passada, Trump e Xi tiveram uma reunião de dois dias na Flórida.

"A Coreia do Norte está procurando encrenca. Se a China decidir ajudar, será ótimo. Caso contrário, resolveremos o problema sem eles!", afirmou Trump na rede social.

Em recente entrevista ao jornal britânico Financial Times, Trump fez declaração semelhante ao dizer que Washington poderá agir unilateralmente contra a Coreia do Norte se a China, aliada do regime do Pyongyang, não intervier.

No fim de semana, os EUA anunciaram que estão deslocando um porta-aviões em direção à Península Coreana, na esteira de uma série de testes com mísseis realizados pela Coreia do Norte.

