No Twitter, Trump defende pena de morte para suposto autor de ataque em NY

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu nesta madrugada que o suposto autor do ataque terrorista lançado em Nova York na última terça-feira (31) seja condenado à pena de morte.

Na ocasião, um homem em um caminhão atropelou uma multidão na região sul de Manhattan, causando a morte de oito pessoas e deixando outras doze gravemente feridas. O suspeito, o imigrante usbeque Sayfullo Saipov, foi detido depois de ter sido baleado no abdômen por um policial.

Em mensagem no Twitter, Trump comentou que o "terrorista de Nova York" estava feliz quando pediu para pendurar a bandeira do grupo militante Estado Islâmico no quarto do hospital em que está internado. "Ele deveria receber a pena de morte", afirmou o presidente.