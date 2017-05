No Twitter, Trump critica democratas que no passado desaprovavam Comey

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta noite uma mensagem em sua conta no Twitter em que critica democratas que desaprovam a sua decisão de demitir o ex-diretor da Agência Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), James Comey.

"Os democratas deveriam se envergonhar. Isso é uma desgraça! #DreneOPântano", tuitou o presidente. A mensagem vem acompanhada de um vídeo com imagens de democratas proeminentes, como o ex-candidato à presidência americana, Bernie Sanders, criticando a atuação de Comey durante a campanha presidencial do ano passado.

O vídeo começa com uma pergunta: "democratas: o que mudou?". Em seguida, são exibidas imagens de vários democratas criticando o ex-diretor do FBI que, durante a campanha presidencial, conduziu as investigações sobre o uso de um servidor de e-mail privado pela ex-candidata à presidência, Hillary Clinton, enquanto ela era secretária de Estado de Barack Obama. (Matheus Maderal - [email protected] )

Veja Também

Comentários