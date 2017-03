No Twitter, Trump critica ala conservadora do partido republicano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou seu perfil no Twitter para criticar a atuação do Freedom Caucus, como é conhecida a ala conservadora do Partido Republicano.

"O Freedom Caucus vai prejudicar toda a agenda republicana caso eles não se unam (a nós), e rápido. Precisamos lutar contra eles, e os democratas, em 2018!", publicou o presidente.

Deputados que fazem parte do Freedom Caucus estiveram entre os principais opositores, no Partido Republicano, à reforma da saúde encampada pela Casa Branca. Eles defendiam um desmantelamento mais profundo do chamado Obamacare. Sem o apoio de parte importante do próprio partido, o governo retirou a proposta da pauta. (Marcelo Osakabe - [email protected] )

