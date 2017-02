No Twitter, Trump comemora tendência de valorização das bolsas de Nova York

O presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou hoje no Twitter a recente tendência de valorização das bolsas de Nova York.

"O mercado acionário atinge nova alta, com a sequência mais longa de ganhos em décadas", disse Trump no microblog. "Grande nível de confiança e otimismo - antes mesmo do lançamento do novo plano tributário", acrescentou.

Na última quinta-feira (09), Trump afirmou que anunciará um plano tributário "fenomenal" nas próximas semanas, gerando expectativas de cortes de impostos.

Ontem, os três principais índices acionários de Nova York fecharam em níveis recordes pela quinta sessão consecutiva. Apenas o S&P 500 avançou pelo sétima pregão seguido, garantindo a sequência mais longa de valorização desde setembro de 2013.

