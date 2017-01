No Twitter, Trump anuncia: "Vamos construir o muro!"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar o Twitter para anunciar planos relacionados à segurança nacional e, especificamente, ao muro que prometeu construir na fronteira com o México. Trump deve assinar a ordem executiva da obra hoje.

"Grande dia planejado sobre segurança nacional amanhã. Entre outras coisas, nós vamos construir o muro!", escreveu o presidente no microblog no fim da tarde de terça-feira, em Washington.

Para construir o muro, Trump poderá se apoiar numa lei de 2006 que autorizou a instalação de cercas ao longo da fronteira. Essa legislação levou à construção de cerca de 1.126 quilômetros de barreiras de diversos tipos, feitas para bloquear a passagem tanto de pessoas quanto de veículos.

Além disso, Trump ainda estaria ponderando detalhes dos planos para restringir a entrada de refugiados nos EUA. A proposta atual inclui o congelamento de todas as admissões, bem como um banimento temporário de pessoas vindas de países com maioria muçulmana. (Associated Press)

Veja Também

Comentários