No Twitter, Mourão presta condolências a familiares de vítimas das chuvas no Rio

Antes de retornar ao Brasil após viagem aos Estados Unidos, o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, usou sua conta oficial no Twitter para prestar condolências aos familiares de vítimas das fortes chuvas e enchentes ocorridas no Rio de Janeiro.

"Estou encerrando a missão nos EUA, mas não posso esperar a viagem de retorno para manifestar meu entristecimento com as consequências das fortes chuvas no RJ e compartilhar minha dor com a dos familiares das vítimas. Deus volte seu olhar para o nosso #RiodeJaneiro e nos dê a paz!", escreveu Mourão.

Nos comentários de seu post, ao lado de internautas que o apoiam, há também a cobrança de outros pelo posicionamento do vice com relação à morte do músico Evaldo Rosa, após o veículo que a vítima dirigia ser alvejado por 80 tiros, disparados por soldados do exército no Rio de Janeiro. Evaldo Rosa levava sua família no automóvel.