“No trânsito, o sentido é a vida” é tema de concurso do Detran para escolas

Campo Grande (MS) – O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou nesta terça-feira (2.4) o Concurso Detran-MS Educação para o Trânsito nas escolas. O tema escolhido é “No trânsito, o sentido é a vida” e o subtema “Saúde emocional: comportamentos que geram violência, medo, insegurança e as virtudes que geram tolerância e a paz nos contextos casa, escola e trânsito”. O edital nº 02 foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado do dia 2 de abril e contém regulamento nas páginas de 13 a 15.

A finalidade do concurso é motivar a comunidade escolar às reflexões e produções acerca da saúde emocional e premiar trabalhos que possibilitem o pensar crítico a respeito dos comportamentos que geram a violência e as virtudes que geram paz nos contextos: casa, escola e trânsito.

As categorias definidas são profissionais da educação infantil, do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, estudantes e profissionais do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e escolas.

Interessados em participar do concurso precisam preencher a ficha de inscrição disponível no link http://www.detran.ms.gov.br/educacao-2/concursos-2/ no período de 16 de junho a 2 de novembro de 2019.

Escolas do interior deverão protocolar os trabalhos nas Agências de Trânsito do Município. Os trabalhos serão selecionados e julgados de acordo com os critérios de caráter classificatório: abordar o tema geral e destacar o subtema proposto para cada categoria, criatividade, originalidade, clareza e objetividade, sequência lógica e envolvimento da comunidade escolar, conforme consta em edital para cada categoria.

A comissão julgadora será composta por profissionais das áreas de educação e de trânsito, membros de entidades reconhecidas pela sociedade. Os três primeiros lugares serão premiados com notebooks e datashow de acordo com a publicação.

De acordo com o diretor de Educação para o Trânsito em Exercício do Detran-MS, Marcos Alexandre Brandão Ramos, “a Educação é a mais proeminente das facetas sociais e consiste em orientar o ser humano para a vida em sociedade, incluindo comportamentos sadios e práticas centradas na tolerância e respeito. Este concurso vem a contribuir com este aprendizado”.

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito (Detran MS).