No Showtec, diretor-regional do Senai destaca soluções tecnológicas para o agronegócio

Estande do Senai conta com duas unidades móveis - Divulgação

Ao participar da abertura do Showtec 2020, maior evento agropecuário de Mato Grosso do Sul, realizado no Espaço Fundação MS, em Maracaju (MS), o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, destacou as soluções tecnológicas apresentadas pela instituição para melhorar o desempenho do agronegócio, apoiando toda o processo de produção, desde o campo, passando pela indústria, até o armazenamento dos produtos finalizados em silos.

“Identificamos aqui no evento um excelente nicho de mercado para que o Senai possa divulgar seu portfólio de produtos e serviços e auxiliar as empresas e produtores que estão aqui no Showtec. A nossa expectativa para este ano é reforçar a marca Senai como referência não só em educação profissional, como também em serviços que podem ajudar o agronegócio, como nosso laboratório de análise de sementes, que integra o complexo de laboratórios do IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), em Dourados (MS)”, afirmou Rodolpho Mangialardo.



Na avaliação do presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes, o Showtec 2020 reúne em um único lugar produtores rurais, indústrias, empresas e instituições de pesquisa e serviços. “A ideia é difundir conhecimento, apresentar inovações tecnológicas que vão melhorar a produtividade do agronegócio. Vale destacar a presença do Senai, que vem realizando um trabalho estreito com a Fundação MS quanto à qualificação profissional, soluções digitais para agilidade dos processos e que conta agora com um laboratório de análise de sementes, serviço fundamental, porque nós produtores fazemos questão de plantar sementes de qualidade”, destacou.



O governador Reinaldo Azambuja também defendeu a importância da presença de instituições para o desenvolvimento tecnológico e com soluções que melhoram a produtividade no campo. “Se o Brasil galgou patamares importantes no agronegócio, devemos isso às instituições que dão suporte ao produtor rural. Então é fundamental a presença das instituições de pesquisa e também daquelas que desenvolvem soluções inovadoras para o agronegócio aqui”, declarou.



A senadora Soraya Thronicke, que também preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, elogiou a organização do evento e garantiu trabalhar pelo desenvolvimento do agronegócio. “Como presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, defendemos o que é interessante para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária do nosso País, mas também das agroindústrias. Para isso, precisamos cada vez mais investir em tecnologia e por isso esse evento é tão importante”, considerou.



Já o prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, disse estar honrado por participar de mais um Showtec. “Encerro meu mandato agora em 2020 e estou muito feliz por ver o desenvolvimento desse município. A realização desse evento aqui reforça a relevância de Maracaju para o agronegócio, que gera emprego e renda para a nossa população”, finalizou.



Estande do Senai



Durante os três dias de Showtec, quem visitar o estande do Senai poderá ver de perto duas unidades móveis, uma de multiuso e outra de mecânica de máquinas agrícolas, além dos serviços desenvolvidos pelo Senai Empresa em realidade aumentada, que permitem que o cliente possa ter uma apresentação em 3D a partir de um documento plano, e os serviços de energias renováveis, alternativa limpa para reduzir os gastos com conta de energia.



Já o IST Alimentos e Bebidas levou para o Showtec o laboratório de análise de alimentos, com equipamentos utilizados para medir o PH dos alimentos, desde água até sólidos, identificar polímeros como glicose e sacarose, para medir a atividade da água nos alimentos e para calcular a quantidade de gordura presente em alimentos e rações.



O IST Alimentos e Bebidas também apresenta aos visitantes do Showtec o laboratório de análise de sementes, credenciado pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a exercer a atividade de análise em sementes de soja e eilho. Para a feira, serão levados equipamentos como o germinador de sementes, mostruário de sementes, quarteador de sementes e homogeneizador de amostras.