No Rio, projeto capacita jovens de baixa renda para

Terminam na sexta-feira (15) as inscrições para o Programa de Inclusão Social do Banco da Providência, no Rio de Janeiro. O banco é uma organização social sem fins lucrativos que desenvolve projetos para inclusão social para jovens, adultos e famílias em situação de extrema pobreza por meio da capacitação para o trabalho e geração de renda.

Neste ano, serão oferecidas 615 pessoas em 25 turmas. Serão oferecidos 13 cursos para cabeleireira, aplicação de mega hair, produção de bolos e tortas, corte e costura em malha, informática, eletricista instalador, camareira, mecânico de refrigeração, maquiagem e fabricação de doces finos.

Para participar, o interessado precisa residir nas proximidades dos respectivos bairros. Mais informações pelo telefone (21) 3857 2769 ou nas Agências de Família do Banco da Providência, localizadas nos bairros do Riachuelo e Engenho de Dentro, zona norte do Rio, onde podem ser feitas as inscrições.

O programa é um convênio com Furnas. Os custos com pagamento de instrutores, lanche dos alunos, vale-transporte e material didático são arcados pela subsidiária da Eletrobras.

A assistente social de Furnas Claudia Tenório informou que, em 2017, a taxa de geração de renda para as pessoas atendidas foi de 71%. “É mais do que a metade das pessoas que entraram sem perspectiva, sem uma empregabilidade, e passaram a ter ali um crescimento de sua renda familiar”.

Em dez anos, foram capacitados mais de 3 mil jovens e adultos.