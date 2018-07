No Rio, policial é ferido no Complexo do Alemão

Um policial militar foi ferido na perna durante um confronto com criminosos no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, na manhã desta segunda-feira, 16. A ação acontece um dia após cinco pessoas morrerem em outra operação policial no Alemão. Segundo a polícia, todas as vítimas eram "suspeitas".

De acordo com a PM, o policial foi ferido em uma localidade conhecida como "Beco do Índio", durante a troca de serviço. Ele foi socorrido e lavado ao Hospital Getulio Vargas, na Penha, também na zona norte da capital.

Por conta da operação desta segunda-feira, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que a Avenida Itaóca, na altura da comunidade Nova Brasília, está fechada. "Pode haver interdições também em outras vias da região", informou.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) foram acionados e realizam patrulhamento na região nesta manhã.