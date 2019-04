No Rio, policiais civis prendem cinco após roubo à agência da Caixa

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio de agentes da Polícia Federal, prenderam hoje (9) em flagrante cinco suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo a bancos.

De acordo com a Polícia Civil, eles foram surpreendidos pelos agentes logo depois roubarem R$ 65 mil de uma agência da Caixa Econômica Federal, em São Gonçalo, no Grande Rio.

Os policiais já monitoravam o grupo há algum tempo e resolveram agir depois de receberem a informação de que os suspeitos pretendiam assaltar a agência.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos tinham quatro armas e três revólveres, além das armas que roubaram dos vigilantes da agência. De acordo com o titular da DRF, Alexandre Herdy, os cinco são suspeitos de já terem roubado outras agências bancárias no estado do Rio.