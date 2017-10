No Rio, ONG Ação da Cidadania volta a montar a 'mesa da fome' após dez anos

De olho no retorno da fome no Brasil, a ONG Ação da Cidadania voltou, após dez anos, a promover o evento "Natal sem Fome". Uma mesa de 1 km de comprimento, sobre a qual foram colocados pratos vazios, foi instalada neste domingo, 22 de outubro, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O objetivo dos organizadores foi chamar a atenção para o risco de o País retornar ao mapa da Fome, da Organização das Nações Unidas (ONU). A meta é arrecadar 500 toneladas de alimentos até o fim do ano.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que 7 milhões de brasileiros passam fome, atualmente. O quadro se agravou a partir de 2014, quando iniciou a crise econômica. Do ponto de vista estatístico, o número não é suficiente para posicionar o País novamente como um dos mais críticos no mundo, por ter mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o necessário. A ONG fundada pelo sociólogo Herbert de Souza alerta, porém, para o agravamento da pobreza nos últimos anos e retrocessos sociais.

Diretor executivo da Ação da Cidadania, Kiko Afonso destaca a importância de trazer a pauta da fome para a sociedade e o governo, especialmente, por causa da proximidade das eleições. "A pobreza aumentou. É preciso investir em soluções de sobrevivência", disse. Ele cita relatório da Oxfam Brasil, realizado a partir de pesquisa do Banco Mundial, que demonstra que 16 milhões de brasileiros vivem em condições precárias, abaixo da linha da pobreza. "Retrocedemos, pelo menos, dez anos, principalmente no Rio", acrescentou.

A campanha vai se estender a outros 17 Estados, entre eles São Paulo. Os alimentos serão organizados em cestas básicas e distribuídos para 2 milhões de pessoas no último fim de semana antes do Natal. Até lá, por meio das redes sociais e da página www.natalsemfome.org.br, vão ser arrecadadas doações individuais. Postos de coleta também funcionarão no dia 20 de dezembro para que a população leve pessoalmente suas doações. O esperado, no entanto, é que a maior parte das colaborações parta de empresas e entidades de representação do setor industrial, parceiras da campanha.