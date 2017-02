No Rio, foliões pulam catraca para pegar barca para Paquetá

O embarque de foliões para a Ilha de Paquetá teve um princípio de tumulto nesta tarde. Pessoas que aguardavam sob sol forte para pegar a barca, no centro do Rio, pularam as catracas da bilheteria Estação Praça XV. Aos gritos de "uh, uh, vamos invadir", os passageiros entraram na estação sem pagar. Muitos reclamavam que não havia embarcações suficientes para atender ao fluxo.

As filas das barcas começaram a lotar cedo por foliões que seguiam para aproveitar o bloco. Os músicos têm o costume de tocar no trajeto da barca e, à tarde, fazer festa no tradicional coreto da ilha. O Pérola da Guanabara começou pequeno, mas nos últimos anos ganhou fama e passou a lotar. As ruas do bairro, conhecido pela tranquilidade, ficaram abarrotadas.

A CCR Barcas, concessionária que administra o serviço, informou que reforçou o número de embarcações que fazem o trajeto Rio-Paquetá e diminuiu o intervalo de saídas por conta do bloco. Aos sábados, a concessionária oferece cinco viagens pela manhã. Hoje, foram nove. De acordo com a assessoria de imprensa, 8 mil pessoas já embarcaram para Paquetá até as 12h30. No sábado passado, a empresa transportou 2 mil pessoas durante todo o dia. A Polícia Militar e o grupo de policiamento Centro Presente reforçaram a segurança na estação.

No início da manhã também houve o desfile do bloco Céu na Terra, no bairro de Santa Teresa, no centro. Por volta das 6 horas, foliões fantasiados já circulavam pelas ladeiras do bairro.

