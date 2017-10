No Rio, contenção de calçadão da Praia da Macumba custará R$ 14,5 milhões

Rio de Janeiro - Desmoronamento de trecho da orla da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil) - Tomaz Silva/Agência Brasil

As obras de contenção do calçadão da Praia da Macumba, que foi parcialmente destruído por causa da ação da maré, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deverão custar R$ 14,5 milhões. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, foi hoje (20) até o local para acompanhar os trabalhos e informou que as obras devem ser concluídas em até 120 dias.

A contenção contará com um muro e com blocos de concreto, que escorarão o muro à frente e atrás dele. Há previsão ainda de aterramento da orla afetada pela maré. Os imóveis que ficam próximos à área afetada ainda estão sendo monitorados pela Defesa Civil.

A prefeitura do Rio planeja instalar um quebra-mar na região, para impedir o deslocamento da areia pela ação da maré e evitar o contato direto do mar com o muro de contenção.