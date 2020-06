No Rio, confecção de tapete de Corpus Christi é suspensa por covid-19

Para atender às medidas de isolamento social de combate à covid-19, a tradicional confecção de tapetes com sal e outros tipos de alimentos como arroz, feijão e pó de café, no Dia de Corpus Christi, em frente a Catedral de São Sebastião, no centro do Rio, não vai ocorrer, por decisão da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Em anos anteriores, o que se via era a chegada de fiéis animados e com a mensagem de paz, que começavam a produzir os tapetes ainda na madrugada. A solução para manter um pouco da tradição foi orientar a confecção de tapetes virtuais. Os fiéis se organizaram pela internet e produziram algumas peças.

A também tradicional procissão de Corpus Christi dessa vez foi substituída por uma pequena carreata para levar a imagem do Santíssimo Sacramento, do Santuário de Adoração Perpétua, também conhecido como Igreja de Sant’Anna, até Catedral na Avenida Chile, onde foi realizada uma oração e bênção final do arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta.

Em mensagem aos fiéis, dom Orani lembrou que este mês de junho, originalmente, é dedicado ao coração de Jesus e, ainda, às festas juninas, que este ano serão diferentes e sem a presença das pessoas. “Todas as cerimônias de celebração serão virtuais”, observou.

Dom Orani manifestou também a vontade de ver a volta das celebrações presenciais, mas destacou que antes é necessário manter as medidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus (SARS CoV2). “Desejo que o quanto antes possamos participar da missa presencialmente, que é o desejo de todos. Estamos rezando para que assim aconteça, organizando-nos e também rezando para que diminua essa incidência da pandemia”, apontou.

À noite, o arcebispo do Rio celebra uma missa no Santuário do Cristo Redentor e depois haverá a projeção dos tapetes na imagem do Cristo. Segundo padre Omar, pároco do santuário, tudo será transmitido pelo seu canal no YouTube.

São Gonçalo

Na região metropolitana do Rio, a orientação para evitar a presença dos fiéis nas igrejas e nas áreas externas é a mesma. Em São Gonçalo, onde também é forte a tradição de Corpus Christi. pela primeira vez em 23 anos, a confecção do tapete, considerado o maior da América Latina, será virtual.