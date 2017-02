No Rio, carro-comando da polícia receberá imagens da zona sul no carnaval

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) divulgou hoje (24) o esquema de policiamento especial para o carnaval. Os policiais farão 11.937 mobilizações durante a Operação Carnaval 2017, além do policiamento diário. O Centro Integrado de Comando Móvel (carro-comando) ficará baseado no Sambódromo e vai receber imagens captadas em tempo real de toda a orla da zona sul.

De hoje (24) a terça-feira (28), nos arredores do Sambódromo e do Terreirão do Samba foram escalados 682 agentes militares que farão o policiamento a pé nos locais de concentração de foliões, desfiles de escolas de samba e blocos populares. O Grupamento Aeromóvel (GAM) terá aeronaves sobrevoando as região. O Regimento de Polícia Montada (RPMont) atuará no Sambódromo, Arcos da Lapa e Aterro do Flamengo. Já o Batalhão de Ações com Cães (BAC) colocará policiais militares na Cinelândia, Parque Madureira e Central do Brasil.

O Batalhão de Polícia Choque (BPChq) vai atuar no Sambódromo, nas vias expressas, além de manter parte do efetivo aquartelado, assim como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que vão atuar em situações de emergência. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai intensificar o patrulhamento nas rodovias

estaduais e os policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) vão para a Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha.

Para o Sambódromo, o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) preparou esquema especial a fim de garantir o atendimento aos visitantes. Havrá policiais bilíngues nos principais pontos turísticos, rodoviária, aeroportos e Sambódromo. O policiamento da Operação Praia será mantido em toda a orla da capital (Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes) e o Comando de Polícia Ambiental (CPAm) reforçará a guarda nos parques e áreas de preservação ambiental.

O monitoramento será feito diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Praça Onze, Centro do Rio, pelo Comando da Polícia Militar.

Estagiário Felippe Flehr, sob supervisão de Maria Claudia*

