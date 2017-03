No Rio, 213 mil são vacinados em dia de campanha contra a febre amarela

No Rio de Janeiro, 213 mil doses da vacina contra a febre amarela foram aplicadas neste sábado, dia de mobilização no município. Todos os moradores foram convocados a participar. Até então, estavam sendo vacinados apenas aqueles com passagem marcada para regiões consideradas de risco. A vacinação contra a febre amarela foi incluída no calendário anual da cidade.

"Essa é uma campanha preventiva. Não temos um caso (de febre amarela) no Rio. O mais próximo foi em Casimiro de Abreu (município fluminense). Não há motivo para pânico", afirmou o prefeito Marcelo Crivella em entrevista ao RJTV, da Rede Globo.

O dia de campanha foi marcada por filas extensas nos postos de saúde. No Parque União, no Complexo da Maré, zona norte da cidade, o atendimento foi suspenso às 14h30, por conta de uma troca de tiros entre policiais e traficantes.

