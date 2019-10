No Ranking de Competitividade dos Estados MS sobe para 4º posição no quesito segurança pública

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul subiu para o quarto lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2019, no pilar segurança pública, que é considerado a variável que melhor expressa o funcionamento das instituições policiais do Estado. De acordo com o estudo, a pontuação de MS foi de 85,1, numa escala de zero a 100; o desempenho está acima da média nacional, que é 52,3. Nas três primeiras posições estão, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.

O estudo é desenvolvido anualmente, desde 2011, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em conjunto com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit. O Ranking de Competitividade é composto por 10 pilares. Por sua vez, cada um é formado por um conjunto de indicadores. No caso da segurança pública os que tiveram avanços significativos neste ano foram segurança patrimonial, segurança pessoal e mortes a esclarecer.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, avaliou esse estudo como extremamente importante, pois traz um efeito comparativo entre os estados brasileiros, demonstrando que os investimentos que vem sendo realizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul estão gerando resultados positivos.

“Nós estamos trabalhando muito, e temos obtido resultados positivos que têm colocado MS em destaque nacional, mas nem por isso podemos ficar em uma zona de conforto. Promover segurança pública é a nossa missão, outra coisa é a sensação de segurança que se faz com polícias nas ruas, com repressão e ações de prevenção. Neste caso, não tem como fazermos isso sozinhos, precisamos compartilhar essa responsabilidade com a sociedade em geral”, pontua.

O Ranking de Competitividade

Criado para mensurar o desempenho dos estados em diferentes áreas, como Segurança Pública e Educação, o Ranking de Competitividade abrange 10 pilares e 69 indicadores que podem ser utilizados por gestores públicos para identificar pontos de melhoria e definir os focos de atuação.

O estudo será apresentado durante um evento na B3 – Bolsa de Valores, em São Paulo, no dia 18 de outubro.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Edemir Rodrigues