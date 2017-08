Ação Cidadania disponibiliza 32 serviços diferentes no próximo dia 19

Durante a 2ª edição do Programa Ação Cidadania 2017, que será realizada pelo Sesi, em parceria com a TV Morena, neste sábado (19), das 8 às 15 horas, no Bairro Moreninha 3, serão disponibilizados aos moradores da região mais de 32 serviços diferentes nas áreas de cidadania, saúde e educação. Esses serviços serão oferecidos pelos 21 parceiros do setor público e privado que estarão no evento, que tem como meta realizar 5 mil atendimentos e reunir um público de 3 mil pessoas.

Segundo o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, na área de cidadania, serão realizados 13 serviços, com destaque para a emissão de CPFs, emissão da primeira via da Carteira de Identidade (RG), emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social primeira e segunda vias, produção de copias de documentos e similares, atendimento ao público para solucionar conflitos de relação de consumo, abertura de reclamações referentes à telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, cadastro do Minha Casa, Minha Vida, orientações de regularização de dívida, consulta jurídica e corte de Cabelo.

Já na área de saúde serão oferecidos 16 serviços diferentes, incluindo atendimento oftalmológico, atendimento clínico geral, atendimento odontológico, mamografias, coleta de preventivo, coleta de PSA, consulta oncológica e pequenas cirurgias, avaliação física (composição corporal e aspectos neuromusculares), acupuntura, auriculoterapia, adaptações para utensílios de atividade de vida diária com comprometimento motor, avaliação de percentual de gordura através de bioimpedância e orientação, aferição de pressão arterial e orientação, aferição de peso e estatura, orientação nutricional e manejo e cuidados com animais peçonhentos.

Na área de educação, serão oferecidos sete serviços diferentes, entre divulgação de cursos técnicos, orientação e informação sobres os cursos técnicos, pré-matrícula de cursos técnicos, atendimento aos potenciais empreendedores (MEI, ME e EPP), divulgação de cursos do Senai, divulgação do Programa de Estágio do IEL e divulgação de vagas de estágio pelo IEL. “A nossa intenção é disponibilizar os serviços mais úteis para os moradores da região, que, muitas vezes, não têm condições de se deslocarem até o centro da cidade”, reforçou Helton Leal Cardoso.

Confira abaixo a relação dos principais serviços oferecidos:

1. Emissão de CPFs

2. Emissão da primeira via de Carteira de Identidade

3. Emissão de carteira de Trabalho e previdência social primeira e segunda via

4. Produção de copias de documentos e similares

5. Atendimento ao público para solucionar conflitos de relação de consumo

6. Abertura de reclamações referentes a telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, entre outras

7. Cadastro do Minha Casa, Minha Vida e orientações de regularização de dívida

8. Consulta jurídica

9. Corte de Cabelo

10. Atendimento Oftalmológico

11. Atendimento Clínica Médica

12. Mamografias

13. Coleta de Preventivo

14. Coleta de PSA

15. Consulta Oncológica Pequenas Cirurgias

16. Atendimento odontológico

17. Avaliação Física (composição corporal e aspectos neuromusculares)

18. Acupuntura

19. Auriculoterapia

20. Adaptações para utensílios de atividade de vida diária com comprometimento motor

21. Avaliação de percentual de gordura através de bioimpedância e orientação

22. Aferição de pressão arterial e orientação

23. Aferição de peso e estatura

24. Orientação nutricional

25. Manejo e cuidados com animais peçonhentos

26. Divulgação de cursos técnicos

27. Orientação e informação sobres cursos técnicos

28. Pré-matrícula de cursos técnicos

29. Atendimento aos potenciais empreendedores (MEI, ME e EPP)

30. Divulgação de cursos do Senai

31. Divulgação do Programa de Estágio do IEL

32. Divulgação de vagas de estágio pelo IEL

Veja Também

Comentários