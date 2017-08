No primeiro semestre de 2017 OI investiu R$ 26,4 milhões em MS

Do ponto de vista operacional, a Oi registrou mais um trimestre positivo, no período de abril a junho. A companhia gerou EBITDA de rotina de R$ 1,6 bilhão com as operações brasileiras, com aumento anual de quase 11%. Na comparação com mesmo período de 2016, os volumes de adições brutas cresceram em todos os produtos residenciais: 10,4% na telefonia fixa, 16,6% na banda larga e 24,7% na TV. Esse desempenho se deve, em grande parte, ao sucesso das ofertas de serviços convergentes. No segmento de Mobilidade Pessoal, a receita de dados da companhia continua sendo o principal fator de crescimento da receita líquida de clientes móveis, e já corresponde a 57% de participação na receita total de clientes da Oi. O crescimento da receita de dados vem alavancando a receita do pós-pago e do controle, que registrou aumento anual de 4,1%, compensando a queda da receita do pré-pago.

Já no B2B, apesar do cenário macro desfavorável, a Oi segue investindo na qualidade dos serviços, melhorando seus indicadores operacionais e gerando impactos positivos na satisfação dos clientes. O indicador de tempo médio de instalação caiu, no ano, 3,6% para grandes empresas e 27,0% no PME; enquanto o volume de contestações caiu 48,1% para grandes empresas e 37,6% no PME.

A Oi continua desenvolvendo seu processo de digitalização, um dos pilares da companhia dentro da sua estratégia de transformação do negócio. Uma das iniciativas é o Técnico Virtual, lançado em maio, recurso acessado através do aplicativo Minha Oi que permite ao cliente identificar e resolver problemas na utilização do telefone fixo e da banda larga sem precisar falar com um atendente. Ao fim de junho, o Técnico Virtual havia evitado que 584 mil chamadas fossem feitas para o call center da operadora – este é o número acumulado do período de teste e dos dois meses de operação nacional. Sua taxa de resolução é de 45%. Até agora foram feitos 500 mil downloads. Até o fim de junho, a Oi tinha 16.272 milhões de clientes no segmento residencial, 39.802 milhões na mobilidade e 6.501 no corporativo, além de 641 mil orelhões.

