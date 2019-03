No MS no Campo, os novos números das exportações e as linhas de financiamento do FCO

Campo Grande (MS) – A edição número 82 do MS no Campo traz a entrevista com o economista e coordenador de Estatística, Daniel Frainer, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ele vai falar sobre as informações da Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de fevereiro de 2019, divulgada pela Semagro; no segundo mês deste ano, Mato Grosso do Sul fechou com um superávit de US$ 266 milhões de dólares na balança comercial, com destaque para as exportações de celulose e carnes.

O comércio exterior de Mato Grosso do Sul segue em ritmo de crescimento. O principal município exportador em janeiro e fevereiro de 2019 foi Três Lagoas, com cerca de 60% dos valores exportados, com composição baseada sobretudo nas exportações na indústria de Papel e Celulose.

O programa trata ainda do relatório de vistoria das barragens de rejeito de minério no município de Corumbá e das propostas de financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO na modalidade Rural.

Na Agenda Rural, informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País e parabeniza o município de Ribas do rio Pardo, que no dia 19 de março completará 75 anos.

