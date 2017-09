No México, menina é localizada com vida em escola que desabou

Equipes de resgate localizaram nesta quarta-feira com vida uma menina que estava sob os escombros de uma escola na Cidade do México. Parte do edifício ruiu ontem após o terremoto de 7,1 que atingiu o centro do país.

Imagens da televisão local mostraram como as equipes trabalhavam para remover os escombros da escola Enrique Rébsamen, no sul da capital. Pessoas que estavam no local localizaram uma menina e pediram que ela movesse sua mão, o que ela fez.

Nessa escola, já foram recuperados os corpos de 21 crianças e de quatro adultos. O presidente havia dito que ainda se buscavam outros 30 menores desaparecidos. Autoridades confirmam no total morreram pelo menos 225 pessoas por causa do terremoto no país. Fonte: Associated Press.

