No mês em que MS comemora 40 anos, índices positivos confirmam o crescimento do Estado

Levar investimentos aos 79 municípios sul-mato-grossenses foi o compromisso assumido pelo Governador Reinaldo Azambuja e que vem sendo cumprido. Em dois anos e meio, foram mais de R$ 1 bilhão empregados em obras que contribuíram para impulsionar o desenvolvimento por todo o Mato Grosso do Sul – que no dia 11 de outubro completa 40 anos de sua criação.

Foram mais 12 mil quilômetros de rodovias recuperados e pavimentados 1,57 milhão de metros quadrados de vias urbanas. Construção de hospitais e diversas outras obras que melhoraram a vida dos 2,7 milhões de sul-mato-grossenses, população estimada pelo IBGE em 2017.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja todos os investimentos resultaram nos índices positivos alcançados pelo Estado em diversos setores.

Todos os municípios estão recebendo investimentos em infraestrutura, saneamento, recapeamento, construção de obras novas, drenagem, pavimentação, construção e restauração de rodovias.

Esses investimentos serão detalhados em série de reportagens no Portal do Governo, PortalMS, sobre cada um dos 79 municípios que compõem o Estado, mostrando suas potencialidades, as melhorias que receberam nos últimos dois anos e a forma como isso refletiu na qualidade de vida da população, que é o objetivo principal de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo.

