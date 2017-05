No mês do trabalhador, UFGD discutirá assédio moral no ambiente de trabalho

Durante o mês de maio, é celebrado o Dia dos Trabalhadores, um momento propício para a discussão e conscientização sobre o assédio moral a que as pessoas podem ser submetidas nos ambientes de trabalho.

Com o objetivo de promover a disseminação de informações entre os servidores, a Ouvidoria da UFGD promoverá, no dia 24 de maio, às 13h30, no cineauditório da Unidade 1, o evento “Discussões Sobre Assédio Moral”.

No encontro, será abordado esse tipo específico de opressão – assédio moral –, buscando fortalecer os técnicos administrativos e docentes da Universidade, a fim de proporcionar um espaço de discussão sobre as formas desse tipo de assédio, que pode ocorrer nos ambientes acadêmicos e administrativos.

Programação

Estará presente na discussão a procuradora pública do Trabalho, do MPT de Dourados, Dra. Cândice Arósio, com a palestra “Assédio Moral – Características, Efeitos e Estratégias de Defesa”, que abordará as características do assédio moral, as principais vítimas, motivos, perfis, assim como as possíveis estratégias de defesa que podem ser adotadas.

A outra convidada é a ouvidora da UFSCar, Silvana Perseguino, que ministrará a palestra “O Assédio Moral no Ambiente Universitário – Casos Concretos” a partir da sua experiência em Ouvidoria Universitária, apresentando cases de Ouvidoria sobre o assédio moral e colaborando a respeito de ações e atitudes a serem tomadas nos casos de assédio.

UFGD Sem Opressão

O evento “Discussões Sobre Assédio Moral” faz parte do projeto UFGD Sem Opressão, proposto com o objetivo de contribuir para a conscientização e erradicação das opressões nas relações pessoais ocorridas na Universidade.

Com base nas demandas recebidas pela Ouvidoria nos anos de 2015 e 2016, o projeto foi pensado e dividido em quatro rodas de conversa para falar sobre diferentes tipos de violências e discriminações. No mês de março foi discutida a violência contra a mulher e os próximos encontros programados serão sobre racismo e LGBTIfobia.

Como o foco é a conscientização das violências que se dão nas relações de trabalho, o público-alvo são principalmente as servidoras e servidores da UFGD, porém a participação é aberta a todas as pessoas interessadas, sejam da comunidade acadêmica ou não.

