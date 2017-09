No mês do Setembro Amarelo, alunos do Instituto Mirim destacam a importância da VIDA

Lembrar das razões que fazem a vida ter sentido. Esse é o objetivo da campanha “Setembro Amarelo – Muitos Motivos para viver e Ser Feliz”, lançada nesta segunda-feira (18) pelo Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG. Durante duas semanas, cerca de 1,5 mil pessoas entre os adolescentes cursantes, funcionários e comunidade envolvida com a entidade vão alimentar as ‘árvores da vida’ com frases afirmativas da importância de se viver.

Setembro é o mês de alerta à população, a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo. A campanha divulgada nacionalmente mobiliza a todos para que se envolvam nas ações com o objetivo de prevenção e ainda, abordagem do tema, cujos índices são alarmantes, principalmente entre adolescentes e jovens.

Neste contexto, o Instituto Mirim de Campo Grande adere à campanha de uma forma diferenciada, buscando sensibilizar e estimular os adolescentes, com ações que valorizem os diversos motivos para viver e ser feliz.

A diretora-executiva do Instituto Mirim, Claudia Penteado, explica que neste mês de reflexão sobre a prevenção ao suicídio, mais importante é destacar a importância da vida para que ela seja valorizada. “Tivemos a ideia de utilizar as árvores aqui do instituto, que simboliza a vida, para receber essas mensagens, feitas pelos próprios adolescentes e, com isso, despertar neles uma reflexão de tudo de bom que a vida oferece. Isso fortalece a visão positiva que esses jovens têm para com esse bem mais precioso”, justifica.

A jovem Aline da Silva, de 15 anos, disse que esse projeto é importante, pois leva sua geração a refletir sobre os fatores positivos da vida. “Nesse mês a gente escuta muito sobre prevenção ao suicídio e sobre como lidar com o tema, mas eu concordo que o mais importante é destacar a vida. Tenho uma amiga que já tentou o suicídio e isso mexeu com todo o grupo. Eu disse a ela que essa atitude não afeta apenas a ela, mas reflete na vida de outras pessoas. Vivo apontando as muitas coisas boas da vida dela e que tudo pode ser ainda melhor”, relata a aluna mirim, que mora no Bairro Itamaracá.

Quem também celebrou o momento de hoje foi o Guilherme Ferreira Vitório, 15 anos, que usou uma citação da bíblia sagrada para justificar a importância dessa campanha. “Tem uma parte da bíblia que nos diz assim: ‘Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente’. Eu acho que essas palavras resumem o significado da nossa vida, pois Deus, de toda a sua criação, o corpo humano foi a única coisa que Ele formou com as próprias mãos e se Ele nos deu esse presente precisamos cuidar e refletir positivamente na vida das pessoas. Essa ação aqui no instituto nos fez lembrar da alegria que a gente tem em viver”, disse o jovem, morador do Bairro Zé Pereira.

O encerramento da campanha “Setembro Amarelo – Muitos Motivos para viver e Ser Feliz”, que tem como madrinha a presidente do Conselho Gestor do FAC e primeira dama de Campo Grande, Tatiana Trad, será no dia 29 de setembro. A programação para os próximos dias, que abordarão o tema ‘valorização da vida’, incluem palestras, peças teatrais ensaiadas pelos próprios adolescentes, concursos de paródia, aulão esportivo, entre outras atividades.

