No mês de janeiro, Sindicato Rural oferece dois cursos em parceria com o Senar

O Sindicato Rural, em parceria com o Senar-MS, irá oferecer dois cursos de Inseminação Artificial e de Produção de Alimentos Saudáveis no município de Aparecida do Taboado. Os cursos iniciam-se no dia 29 de janeiro e as vagas são limitadas.

O curso de Inseminação Artificial de Bovinos será realizado na Fazenda Filadélfia, de 29 de janeiro até 02 de fevereiro e são somente 10 vagas. Na capacitação, os alunos vão compreender e aplicar os conhecimentos científicos disponíveis na área de inseminação artificial de bovinos, participando efetivamente de atividades teóricas-práticas.

Já o curso de Produção de Alimentos Saudáveis vai acontecer de 29 a 31 de janeiro, com apenas 12 vagas. Os matriculados irão preparar receitas saudáveis com produtos adquiridos na região e o curso vai ser ministrado no prédio do próprio Sindicato. Os interessados no curso devem procurar a Secretaria do Sindicato Rural, na Avenida Presidente Vargas ou ligar para (67) 3565-1288 em Aparecida do Taboado.