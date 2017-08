No mês de aniversário, Câmara abre exposição com peças de artesãos de Campo Grande

Em comemoração ao mês de aniversário de Campo Grande, a Câmara Municipal de Campo Grande em conjunto com o Projeto “Câmara Participativa” abriu oficialmente nessa terça-feira (1°) a exposição de peças artesanais produzidas por quatro artesãos de Campo Grande, são eles: Deise Garcia, Izaura Lorini, Ivanildo Boldori e Ione Mendonça. As peças ficarão expostas no saguão de entrada da Casa de Leis até o dia 7 de agosto.

A ação desenvolvida pela Câmara é um Projeto que visa trazer os artesãos para dentro da Casa de Leis, utilizando o espaço para exposição de suas peças artísticas, valorizando a arte desenvolvida na Capital e fortalecendo a cultura local.

Em nome de todos os vereadores, o vereador Cazuza, vice-presidente da Casa de Leis, manifestou o desejo da Casa em fortalecer e oportunizar o espaço para divulgação e exposição de peças artesanais produzidas pelos artistas da Capital. "O intuito da Câmara Municipal é valorizar nossa cultura, é importante nossos artesãos exporem os seus trabalhos, isso mostra que temos pessoas que fazem a diferença no artesanato, a partir do momento que você consegue confeccionar algo especial, tem que ser valorizado. E através de uma reunião com todos os vereadores tivemos a iniciativa de abrir esse espaço no mês de aniversário de Campo Grande, para que os artesãos possam mostrar sua arte. Que vocês façam uma ótima exposição, tenho certeza que irão fazer bons negócios e essa Casa estará sempre de portas abertas para receber não só vocês, mas outras pessoas que tenham outros tipos de trabalho artístico que precisam ser reconhecidos à nível municipal, estadual e nacional".

Segundo a artesã Deise Garcia, " É uma oportunidade de gerar renda, nós, artesãos de Campo Grande não temos muitos espaços com estrutura adequada disponíveis para a exposição dos nossos trabalhos, graças a Deus, a câmara está abrindo as portas para nós, viemos em um grupo de artesãos com peças de qualidade. É uma forma de termos salário no mês, isso aqui vai ser o meu salário do mês, vai ser uma fonte de renda", acrescentou.

Os artistas

Deise Garcia confecciona peças utilitárias e decorativas para vários ambientes, utilizando tecidos 100% algodão, rendas, produz peças como: puxa-saco, pesos para porta, bonecas, guirlandas de portas para datas comemorativas e pintura em pequenas peças de madeira.

Izaura Lorini há três anos desempenha atividades de costura artística, incluindo “patchwork”, bolsas e acessórios.

Ivanildo Boldori trabalha com móveis de demolição, desenvolvendo reaproveitamento de madeira oriunda de casas antigas, junto com sua família. Participaram do Programa de Incubadoras, em Campo Grande, onde instalaram sua Empresa.

Ione Mendonça produz imagens sacras da Nossa Senhora Aparecida, trabalhadas em pedrarias.

