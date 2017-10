No mês da prevenção do Câncer de Mama, apresentação de Coral completa programação do Outubro Rosa

Desde o início do mês, o Pátio Central Shopping tem dedicado espaço e ações para alertar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, em decorrência do Outubro Rosa, período em que os cuidados à saúde da mulher ficam em evidência.

Além de receber a exposição fotográfica “Mulheres de Peito – Cicatrizes de Vitórias”, na primeira semana do mês, o grupo Mulheres de Peito se reuniu, durante todas as tardes na Praça de Eventos do Shopping, para falar sobre prevenção e, também para ministrar oficinas de artesanato. O grupo tem como objetivo fortalecer as mulheres em tratamento da doença, além de, com o artesanato, propiciar uma fonte de renda extra para as pacientes.

Nesta segunda-feira, 09, o Outubro Rosa do Pátio Central Shopping ganha um reforço, com uma apresentação especial do Coral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Aproximadamente 25 pessoas se apresentam gratuitamente, no espaço que recebe a exposição fotográfica, para mostrar que, sob diversas formas, a arte é uma ferramenta de fortalecimento e empoderamento para quem enfrenta a doença.

A apresentação será dedicada à orientação e alerta para a temática, que na correria cotidiana pode passar despercebida. Em horário estratégico, período do almoço, a música será, também, um presente ao público do Shopping. A parceria é mais uma ferramenta na luta contra o tipo de câncer que mais atinge mulheres no Brasil.

Rede Feminina

Em continuidade à programação do Outubro Rosa, na última semana do mês, as mulheres da Rede Feminina de Combate ao Câncer realizam um bazar com produtos da campanha, distribuição de material informativo e orientação sobre a prevenção e tratamento da doença. O evento também será realizado na Praça de Eventos do Pátio Central, entre os dias 23 e 28, das 12h às 17h.

Serviço

A apresentação do Coral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul será na segunda-feira, 09, às 12h e é gratuita.

A exposição fotográfica “Mulheres de Peito – Cicatrizes de Vitórias” segue até o dia 27 de outubro.

O Pátio Central Shopping fica na Rua Cândido Mariano, 1380 – Centro. O funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 21h.

