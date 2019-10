No mês da criança, Biblioteca Estadual realiza exposição com brinquedos antigos

Para homenagear as crianças neste mês de outubro, a Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim faz abriu a exposição sobre brinquedos antigos. São bolitas, bolhas de sabão, bilboquê, pião, vai e vem, 5 marias, brinquedo do aro da bicicleta, elástico, barangandã, diabolô e pipas, brinquedos antigos que fizeram parte das brincadeiras de outras gerações.

Os artefatos foram produzidos pelas acadêmicas do 5° e 6° semestres do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: Veronica Nogueira Sardinha, Pollyanna Moreira Cunha, Karina Oliveira Xavier, Rosimeire Zorzan e Jenifer Aline Aimi da Cunha. Esses brinquedos são utilizados em sala de aula com o intento de agregar o conhecimento e o desenvolvimento na educação infantil.

Por meio do lúdico, as acadêmicas visam instigar a imaginação, pois acreditam que a criança aprende na interação social, e que o imaginário é potente chave nessa primeira fase de vida, a infância. As acadêmicas propõem a ludicidade como meio de aguçar o olhar criativo e o brincar.

Já a Escola Municipal Governador Harry Amorim traz com a riqueza de nossa terra o Varal de Poesia Manuel de Barros, dos alunos do 9° ano, e que teve como curadores os professores Isac Zampieri e Luciana Zaida. Os alunos produziram um varal de poesias extraídas de livros do poeta, com o intuito de entrarem neste universo mágico da natureza regional e das letras.

Serão expostos também alguns livros que falam sobre brincadeiras antigas e um livro gigante, produzido por acadêmicas da UFMS. O livro gigante mostra com imagens bem coloridas os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato.

A exposição Brinquedos Antigos fica aberta à visitação até o dia 30 de outubro, com entrada franca. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 05h30 da tarde, e aos sábados, das 8 horas às 13 horas. A Biblioteca Isaias Paim fica no 2º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 255, Centro. Telefone: (67) 3316-9161.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Divulgação