No mês da advocacia, ESA/MS promove palestra sobre a Lava Jato

"Lava Jato: ética, cidadania e novas lideranças" será tema de palestra que acontece no dia 4 de agosto. O evento marca o início do Projeto “ESA no mês da advocacia”, que trará palestrantes de renome para eventos em comemoração ao mês do advogado.

Doutor em Direito Penal, Luiz Flávio Gomes é Diretor-Presidente do Instituto Avante Brasil e autor de vários livros jurídicos e de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros.

A inscrição para a palestra é gratuita e a carga horária é de 4 horas/aula. O evento será no auditório da UCDB, que fica no Bloco C, às 19 horas.

