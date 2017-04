No lançamento da Semana do Trabalhador, governador comemora posição de destaque de MS na geração de empregos

Na semana em que antecede a celebração do Dia do Trabalhador (1º de Maio), o governador Reinaldo Azambuja lançou uma programação especial em comemoração à data. Durante a abertura da solenidade Reinaldo destacou os resultados de sua gestão que refletem de forma positiva na geração de emprego.

O governador ainda ressaltou o papel importante do empresariado na recuperação da empregabilidade.

O diretor presidente da Fundação, Wilton Acosta detalhou a programação da Funtrab, com destaque para ação especial na Praça do Rádio Clube.

Na programação também estão previstas palestras motivacionais, cursos de qualificação profissional e orientações ao trabalhador. Toda a programação pode ser conferida no endereço www.funtrab.ms.gov.br

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários