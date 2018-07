No lançamento da Feira do Empreendedor, diretor da Fiems destaca transformação digital dos negócios

Segundo o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, existe hoje a necessidade de as empresas se adequarem às novas tecnologias - Foto: Divulgação

Ao participar nesta segunda-feira (16/07) do lançamento da Feira do Empreendedor 2018, que será realizada pelo Sebrae/MS de 16 a 18 de agosto na sede da instituição, localizada na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande (MS), o diretor da Fiems, Julião Flaves Gaúna, destacou o novo formato do evento, que neste ano abordará a 4ª Revolução Industrial, conhecida como Indústria 4.0, e a transformação digital dos negócios.

“Acredito que essa é uma realidade e devemos nos preparar para essas mudanças. A Feira do Empreendedor do Sebrae deste ano traz essa proposta alinhada com o que a Fiems já vem propondo desde o ano passado e o Sesi e o Senai serão parceiros nesse evento. É preciso que os empresários se atualizem com relação a essas novas tecnologias e novos modelos de negócio para que se mantenham no mercado”, declarou Julião Gaúna, completando que, da mesma forma, também é necessário qualificar os profissionais para essa nova realidade.

Com o mote “Tecnologia Gera Negócios”, a edição 2018 da Feira do Empreendedor foi totalmente reformulada e terá foco em tecnologia, tendências de mercado e informações sobre ferramentas digitais utilizadas para atrair clientes e gerar negócios. Ao todo serão mais de 40 eventos paralelos, palestras, consultorias, oficinas workshops e painéis de discussão.

Segundo o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, existe hoje a necessidade de as empresas se adequarem às novas tecnologias, mudando seus modelos para atender melhor os clientes. “Teremos um ambiente com óculos de realidade aumentada, impressora 3D, drones e tudo o que há de mais moderno em termos de tecnologia, mas também vamos apresentar ferramentas bastante acessíveis para o micro e pequeno empresário que podem potencializar os negócios de forma significativa”, destacou.

Leia mais no site www.fiems.com.br ou pelo link.