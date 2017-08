No interior do Estado Deputado Coronel David solicita reformas em diversos batalhões da PM

O deputado estadual Coronel David (PSC) fez indicações durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa para melhorar a estrutura de diversos batalhões da Polícia Militar no interior de MS.



Para Cassilândia, o parlamentar solicitou ao secretário de Governo Eduardo Riedel e ao secretário de segurança José Carlos Barbosa estudos para realizar a reforma do prédio da 2º Companhia/13° BPM da Polícia Militar da região, pois sua estrutura está visivelmente deteriorada. O pedido foi encaminhado pelo vereador Cassius Clay, o Comandante Tenente Lopes e o vereador Dentinho, que representam os moradores da região.



Ao município de Bandeirantes, Coronel David encaminhou também ao secretário de Governo Eduardo Riedel e ao secretário de segurança José Carlos Barbosa a viabilização de recursos para a compra de uma viatura e a reforma do prédio do 3° Pelotão/4ª Companhia da Polícia Militar da cidade. Outra indicação também foi encaminhada ao Executivo Estadual para que fosse realizada a reforma estrutural no 4° Pelotão/4ª da Companhia da Polícia Militar de Camapuã e no 13° Batalhão da Polícia Militar de Paranaíba.



"Tenho um compromisso muito forte com a segurança pública e um dos pontos que estamos trabalhando intensamente é na melhoria na estrutura física dos batalhões do interior do Estado e aumento do efetivo. Estou cobrando o Governo para que essas demandas sejam atendidas e me coloco a disposição da Polícia Militar para melhorar as condições de trabalho dos policiais militares e atender a contento a população com mais qualidade e segurança”, disse Coronel David.



Por fim, o deputado pediu ao secretário de Governo Eduardo Riedel, ao secretário de segurança José Carlos Barbosa e ao Comandante-Geral da Polícia Militar Waldir Ribeiro Acosta para aumentar o efetivo policial da cidade de Amambai, que atualmente conta com 118 policiais e precisa de ao menos 138 policiais militares, bem como a implantação de um Posto Base na região central e a reativação do posto policial da Vila Limeira. A solicitação foi feita através do vereador Humberto Hasegawa representando a população do município.

